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Россиян опять отказались пускать в Европу 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно о том, что российских туристов вновь не пустят в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
Евросоюз не планирует включать россиян в список стран, с которыми будут открыты границы в период пандемии.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", — заявил источник.

Ожидается, что новый "белый список" будет опубликован в ближайшие несколько дней. При этом, в следующий раз Европа объявит страны, с которыми откроет границы, только в середине августа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что авиабилеты в Турцию резко подорожали.
Новости путешествий , Видео , ЕС
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