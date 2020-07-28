Россиян опять отказались пускать в Европу 

Стало известно о том, что российских туристов вновь не пустят в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Евросоюз не планирует включать россиян в список стран, с которыми будут открыты границы в период пандемии.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", — заявил источник.

Ожидается, что новый "белый список" будет опубликован в ближайшие несколько дней. При этом, в следующий раз Европа объявит страны, с которыми откроет границы, только в середине августа.