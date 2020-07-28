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Авиабилеты в Турцию резко подорожали 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Цены на билеты в Турцию, по сравнению в прошлым годом, резко подорожали. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "Туту.ру".
Сообщается, что цена на билеты в Анталью стала выше на 42%, а в Стамбул — на 30%. Отмечается, что количество бронирований по направлению Москва-Анталья стало самым популярным у россиян. На него приходится 12%.
В АТОР (Ассоциация туроператоров РФ) отметили, что открытие границ не повлияло на спрос туристов на путешествия по России, так как бронирования на август уже закрыты. Кроме того, многие путешественники решили не ехать на отдыха в этом году из-за опасений заболеть коронавирусом. Также сообщается, что поток туристов в Турцию не будет односторонним — в Россию собираются лететь турецкие бизнесмены.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово ищут билеты в закрытые страны.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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