Авиабилеты в Турцию резко подорожали 

Цены на билеты в Турцию, по сравнению в прошлым годом, резко подорожали. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "Туту.ру".

Сообщается, что цена на билеты в Анталью стала выше на 42%, а в Стамбул — на 30%. Отмечается, что количество бронирований по направлению Москва-Анталья стало самым популярным у россиян. На него приходится 12%.