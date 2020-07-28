Россияне массово ищут билеты в закрытые страны

После новости о возобновлении авиасообщения России с другими странами, туристы из РФ начали интересоваться билетами по разным направлениям, среди которых есть и те, которые пока останутся закрытыми. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на туристический сервис Biletix.

Согласно исследованию, самыми популярными направлениями у россиян стали Стамбул, Милан, Ереван, Бодрум и Бали. При этом, авиасообщение будет возобновлено только по двум направлениям из перечисленных, а остальные останутся закрытыми.

Стало известно, что с 20 по 26 июля спрос на билеты за границу вырос на 15 процентов, по сравнению с предыдущей неделей. При этом, по сравнению с предыдущим годом объем продаж авиабилетов за границу сократился на 7,2%.