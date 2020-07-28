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Россияне заинтересовались билетами в закрытые страны 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россияне массово ищут билеты в закрытые страны
Фото: depositphotos.com
После новости о возобновлении авиасообщения России с другими странами, туристы из РФ начали интересоваться билетами по разным направлениям, среди которых есть и те, которые пока останутся закрытыми. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на туристический сервис Biletix.
Согласно исследованию, самыми популярными направлениями у россиян стали Стамбул, Милан, Ереван, Бодрум и Бали. При этом, авиасообщение будет возобновлено только по двум направлениям из перечисленных, а остальные останутся закрытыми.
Стало известно, что с 20 по 26 июля спрос на билеты за границу вырос на 15 процентов, по сравнению с предыдущей неделей. При этом, по сравнению с предыдущим годом объем продаж авиабилетов за границу сократился на 7,2%.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы еще две страны, готовые принять россиян.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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