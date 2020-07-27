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Названы еще две страны, готовые принять россиян 

Мира Маркина 4 часа назад
Специалисты туристического рынка полагают, что в скором времени для россиян станут доступны еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшие дни будет возобновлено авиасообщение. Об этом сообщает TourDom.ru.
Эксперты считают, что россияне также смогут отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Помимо прочего, прогнозируется, что путешественники, отправляющиеся на Мальдивы или в ОАЭ, воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда из российских аэропортов возобновятся рейсы уже с первого августа.

«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках»,

— пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.
Предполагается, что спрос по указанным направлением возрастет, когда туда станут доступны прямые перелеты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что еще одна страна желает возобновить авиасообщение с Россией.
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