Названы еще две страны, готовые принять россиян 

Специалисты туристического рынка полагают, что в скором времени для россиян станут доступны еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшие дни будет возобновлено авиасообщение. Об этом сообщает TourDom.ru.

Эксперты считают, что россияне также смогут отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Помимо прочего, прогнозируется, что путешественники, отправляющиеся на Мальдивы или в ОАЭ, воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда из российских аэропортов возобновятся рейсы уже с первого августа.

«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках»,

— пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Предполагается, что спрос по указанным направлением возрастет, когда туда станут доступны прямые перелеты.