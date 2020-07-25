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Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с Россией 

Стелла Шмель 1 час назад
Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с РФ
Фото: depositphotos.com
На днях СМИ облетела новость о том, что с августа будут возобновлены полеты между Россией и тремя странами из списка. В него попали Танзания, Турция и Великобритания. Но еще одна страна также пожелала как можно скорее возобновить авиасообщение с Россией — это Таджикистан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана.
Как заявили в МИДе, сейчас Таджикистан ждет ответа России по этому вопросу.
Ранее "Рамблер" писал, что тысячи туристов назвали идеальную страну для отдыха.
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Новости путешествий , МИД
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