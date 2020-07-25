Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с РФ

На днях СМИ облетела новость о том, что с августа будут возобновлены полеты между Россией и тремя странами из списка. В него попали Танзания, Турция и Великобритания. Но еще одна страна также пожелала как можно скорее возобновить авиасообщение с Россией — это Таджикистан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана.

Как заявили в МИДе , сейчас Таджикистан ждет ответа России по этому вопросу.