Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с РФ

На днях СМИ облетела новость о том, что с августа будут возобновлены полеты между Россией и тремя странами из списка. В него попали Танзания, Турция и Великобритания. Но еще одна страна также пожелала как можно скорее возобновить авиасообщение с Россией — это Таджикистан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана.
Как заявили в МИДе, сейчас Таджикистан ждет ответа России по этому вопросу.
Ранее "Рамблер" писал, что тысячи туристов назвали идеальную страну для отдыха.