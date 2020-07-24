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Тысячи туристов назвали идеальную страну для отдыха 

Диана Товсепова 35 минут назад
Тысячи туристов выбрали идеальную страну для отдыха
Фото: depositphotos.com
Европейские туристы назвали идеальную страну для путешествий и отдыха.
Так, в результате масштабного опроса в соцсетях, в котором приняли участие более шести тысяч человек, выяснилось, что большинство респондентов считают идеальной страной для отдыха Испанию.
Оказалось, что туристы любят эту страну за «сочетание хороших пляжей, больших городов, исторического наследия и превосходной кухни».
«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — объяснил один из опрошенных.
Следующей после Испании стала Италия, которая отстает всего на 55 голосов. Ее выбирают из-за «удачного расположениея, разнообразия культуры, людей, истории и продуктов питания».
Следующими идеальными для отдыха странами стали Германия и Турция.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне особенно жаждут отпуска в Турции.
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