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Исследование: россияне жаждут отпуска в Турции 

Стелла Шмель 1 час назад
Россияне готовы пойти на многое для того, чтобы отдохнуть в этом году в Турции. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они провели опрос среди путешественников, у которых уже запланированы поездки в другие страны и выяснили, что 80% опрошенных готовы скорректировать свой отдых ради возможности улететь в Турцию. При этом 48% респондентов уже спланировали свою поездку, но это их не останавливает.
Так, удалось узнать, что 76% опрошенных хотели бы полететь в Турцию осенью, а 73% участников исследования ответили, что возлагают надежды на открытие границ и в другие страны.
Любопытно, что 7% респондентов оказались недовольны новостями о потенциальном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне смогут первыми вернуться на Кубу.
Новости путешествий , Видео
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