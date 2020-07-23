Россияне готовы пойти на многое для того, чтобы отдохнуть в этом году в Турции. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они провели опрос среди путешественников, у которых уже запланированы поездки в другие страны и выяснили, что 80% опрошенных готовы скорректировать свой отдых ради возможности улететь в Турцию. При этом 48% респондентов уже спланировали свою поездку, но это их не останавливает.

Так, удалось узнать, что 76% опрошенных хотели бы полететь в Турцию осенью, а 73% участников исследования ответили, что возлагают надежды на открытие границ и в другие страны.

Любопытно, что 7% респондентов оказались недовольны новостями о потенциальном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.