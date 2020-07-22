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Россияне смогут первыми вернуться на Кубу 

Мира Маркина 2 часа назад
Россияне смогут первыми вернуться на Кубу
Фото: depositphotos.com
Россияне могут стать первыми иностранными туристами, которых примет Куба после карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.
На днях министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия подтвердил готовность страны принимать зарубежных путешественников. Гарсия также отметил, что в числе первых туристов могут оказаться россияне:
"В 2019 году число российских туристов, посетивших нашу страну, росло быстрее остальных. Сегодня к нам поступают запросы на начало полетов на Кубу со второй половины августа. Речь пока идет о еженедельных чартерных рейсах в аэропорты Кайо Коко и Кайо-Санта-Мария".
Однако, несмотря на то, что Куба готова открыть страну для иностранных граждан, все меры предосторожности по-прежнему будут соблюдаться. В частности, всех прибывающих в аэропорты Кубы будут бесплатно тестировать на COVID-19, а в каждом отеле будет круглосуточно дежурить медицинская бригада.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых опасных направлениях для туризма в 2020 году.
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Новости путешествий , Хуан Карлос
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