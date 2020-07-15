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Названы самые опасные направления для туризма в 2020 году 

Мира Маркина 1 час назад
Аналитический сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, перечислил самые опасные страны для путешествий в 2020 году.
На первом месте оказалась Венесуэла, — рейтинг преступности в этой стране составляет 84,36. Вторую строчку в антирейтинге заняла Новая Гвинея, где индекс преступности равен 80. За ней последовали Южная Африка и Афганистан.
В топ-10 самых опасных стран в мире также вошли Гондурас, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы самые безопасные страны для отдыха.
Новости путешествий , Видео
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