Все новости на карте

Аналитический сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, перечислил самые опасные страны для путешествий в 2020 году.

На первом месте оказалась Венесуэла, — рейтинг преступности в этой стране составляет 84,36. Вторую строчку в антирейтинге заняла Новая Гвинея, где индекс преступности равен 80. За ней последовали Южная Африка и Афганистан.

В топ-10 самых опасных стран в мире также вошли Гондурас, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия.