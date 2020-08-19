Российская журналистка провела отпуск в Сочи и рассказала о реальной ситуации на курорте в период пандемии коронавируса. Соответствующий материал Вероники Барашковой опубликовал NGS.RU.

По словам девушки, несмотря на множество слухов, свободные места на пляже можно было найти всегда:

«Только пару раз за две недели действительно потратили минут пять на поиск места, где можно было бы "упасть", а еще удобно расположиться с вещами».

Журналистка подтвердила, что в общественном транспорте действительно крайне много людей. Вот почему ей и ее попутчикам чаще всего приходилось ездить стоя, а к выходу пробираться за одну-две остановки заранее. При этом наличие масок у пассажиров никто не контролировал.

А вот в закрытых общественных местах, по словам журналистки, все нормы безопасности соблюдены: у посетителей проверяют температуру на входе, а сотрудники носят средства индивидуальной защиты. Очередей у достопримечательностей нет.

Барашкова также отметила, что цены в регионе остались на прежнем уровне. Авиабилеты в обе стороны обошлись ей в 28 тысяч рублей на двоих, комната со всеми удобствами в частном доме в Адлере стоила 1200 рублей в сутки, обед в столовой — 300-400 рублей, в кафе — 800-1000 рублей с человека.