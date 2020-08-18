«Совдепия в мозгах»: зачем россияне едут в Сочи 

Лето 2020 года заставило россиян обратить пристальное внимание на отечественные курорты. Как выяснил "Рамблер", мнения о морском отдыхе в РФ у граждан кардинально отличаются.

Так, многие считают, что наши курорты мало чем отличаются от западных, а Сочи и вовсе зовут Сочифорнией. Однако часть туристов уверены, что российские города настолько далеки от современного отдыха, что отдыхать там можно только если не другого выбора.

В Сети поспорили о том, зачем вообще отдыхать в не самом дешевом Сочи.

"Люди едут туда по привычке, потому что совдепия в мозгах прочно укоренилась…",

"Сочи, как и все наши курорты, как бы их не отстраивали, все равно жутко отдают советским акцентом…Вот эта вся "сушеная рыба, абрикооосы" на пляже, сфотографируйтесь с обезьянкой, и самое главное — люди. Консервативные и зажатые…", — комментируют россияне в Сети.

По мнению пользователей Сети большинство россиян едут на российские курорты, потому что это легче организовать и, как им кажется, дешевле. Они уверены, что цены в России меньше, чем там, где другая валюта, знают, что им не нужно знание иностранного языка или заграничный паспорт.

При этом многие предпочитают поезда, а на курорты краснодарского края есть рейсы почти из всех городов РФ. А во время пандемии даже те, кто так не думал, отправились на российский юг, потому как почти все туристические направления закрыты.

Однако многие считают, что наши курорты также хороши, как заграничные.

"Вы для начала побывайте в современном Сочи, именно район Олимпийского парка, на Красной Поляне и прочих красивейших местах, там уже ничего от совдепии не осталось, ничуть загранице не уступает, знаю, о чём говорю, были во многих странах и сейчас в Сочи живём не первый год, способны оценить все прелести!"

"Сочи, как ни крути, был, есть и будет столицей российской курортной жизни. Сейчас город уже больше похож не то на Италию, не то на Калифорнию. Пользуйтесь тем, что здесь можно побывать, не покидая страну…", — пишут россияне в Сети.

* Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.