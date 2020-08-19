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Выяснилось, что больше всего раздражает туристов на российских курортах 

Мира Маркина 1 час назад
Выяснилось, что больше всего раздражает туристов
Фото: depositphotos.com
Эксперты "Единой России " провели исследование и выяснили, что больше всего не устраивает туристов на российских курортах.
51% россиян пожаловались на высокую стоимость отдыха, 16% граждан разочаровал сервис, еще столько же — высокая стоимость проезда до места назначения.
3% респондентов недовольны качеством пляжей, 2% смущает контингент отдыхающих, а еще 2% возмущены уровнем безопасности на курортах.
Только 9% опрошенных заявили, что их все устраивает, передает "РИА Новости".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что перепалка туристов в купальниках попала на видео.
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Новости путешествий , Единая Россия , РИА Новости
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