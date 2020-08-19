Выяснилось, что больше всего раздражает туристов

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Эксперты "Единой России " провели исследование и выяснили, что больше всего не устраивает туристов на российских курортах.

51% россиян пожаловались на высокую стоимость отдыха, 16% граждан разочаровал сервис, еще столько же — высокая стоимость проезда до места назначения.

3% респондентов недовольны качеством пляжей, 2% смущает контингент отдыхающих, а еще 2% возмущены уровнем безопасности на курортах.

Только 9% опрошенных заявили, что их все устраивает, передает "РИА Новости".