В Сети появилось видео с дерущимися туристами. Массовая драка отдыхающих в купальниках произошла в городе Сочи. Соответствующий ролик снял очевидец, который затем был опубликован изданием "Сочи 24".

На кадрах видно, что в конфликте приняло участие более десятка мужчин и женщин. Все они — в купальниках и в плавках дерутся вблизи детской площадки. Происходящее удивило и шокировало прохожих, некоторые решили увести детей подальше от эпицентра драки.

Причины произошедшего пока неизвестны. Инцидент случился на базе отдыха "У Чертовых ворот.