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Перепалка туристов в купальниках попала на видео 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Сети появилось видео с дерущимися туристами. Массовая драка отдыхающих в купальниках произошла в городе Сочи. Соответствующий ролик снял очевидец, который затем был опубликован изданием "Сочи 24".
На кадрах видно, что в конфликте приняло участие более десятка мужчин и женщин. Все они — в купальниках и в плавках дерутся вблизи детской площадки. Происходящее удивило и шокировало прохожих, некоторые решили увести детей подальше от эпицентра драки.
Причины произошедшего пока неизвестны. Инцидент случился на базе отдыха "У Чертовых ворот.
Ранее "Рамблер" писал: россиянка рассказала, что происходит в Турции.
Новости путешествий , Видео
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