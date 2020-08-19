Названы самые безопасные места для отдыха в России 

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провел исследование и выбрал самые безопасные направления для отдыха в России.

Так, наиболее подходящими для путешествия регионами в данный момент являются Москва и Подмосковье, Калужская, Смоленская, Владимирская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и Волгоградская области.

Помимо этого, в список благоприятных направлений вошли Республика Марий Эл, Адыгея, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Ингушетия, Чечня, Забайкальский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, а также Крым и Краснодарский край.

Эксперты подчеркнули, что указанные субъекты, согласно официальной статистике, максимально готовы к окончательному выходу из режима самоизоляции и третьему этапу снятия ограничений:

«Распространение заболевания здесь максимально контролируется, а также здесь меньше всего ограничений по сравнению с другими регионами и, значит, работает больше учреждений, в том числе для отдыха»,

— говорится в сообщении.