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Названы самые безопасные места для отдыха в России 

Мира Маркина 3 часа назад
Названы самые безопасные места для отдыха в России
Фото: depositphotos.com
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провел исследование и выбрал самые безопасные направления для отдыха в России.
Так, наиболее подходящими для путешествия регионами в данный момент являются Москва и Подмосковье, Калужская, Смоленская, Владимирская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и Волгоградская области.
Помимо этого, в список благоприятных направлений вошли Республика Марий Эл, Адыгея, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Ингушетия, Чечня, Забайкальский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, а также Крым и Краснодарский край.
Эксперты подчеркнули, что указанные субъекты, согласно официальной статистике, максимально готовы к окончательному выходу из режима самоизоляции и третьему этапу снятия ограничений:

«Распространение заболевания здесь максимально контролируется, а также здесь меньше всего ограничений по сравнению с другими регионами и, значит, работает больше учреждений, в том числе для отдыха»,

— говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле.
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