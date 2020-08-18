Стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле 

Стюардесса Кэт Камалани рассказала своим подписчикам, что нужно сделать в отеле, чтобы обезопасить себя. Видео с подобным содержанием она поделилась в TikTok.

Девушка рассказала, что в первую очередь туристы не должны произносить цифру своего номера вслух на стойке регистрации, если рядом с ними кто-то стоит. Она отметила, что в номер тоже лучше не заходить, если рядом есть посторонние.

При входе в комнату нужно осмотреться и проверить, нет ли там других людей — нужно посмотреть под кроватью и за шторами.

Бортпроводница отметила, что после этого нужно проверить углы матраса, так как там чаще всего скапливаются клопы. На следующем этапе необходимо убрать декоративные подушки и покрывало, так как эти вещи в отеле никогда не стирают. Она также предостерегла путешественников от того, чтобы они не клали свои чемоданы и сумки на чистую кровать.