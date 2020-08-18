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Стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле
Фото: depositphotos.com
Стюардесса Кэт Камалани рассказала своим подписчикам, что нужно сделать в отеле, чтобы обезопасить себя. Видео с подобным содержанием она поделилась в TikTok.
Девушка рассказала, что в первую очередь туристы не должны произносить цифру своего номера вслух на стойке регистрации, если рядом с ними кто-то стоит. Она отметила, что в номер тоже лучше не заходить, если рядом есть посторонние.
При входе в комнату нужно осмотреться и проверить, нет ли там других людей — нужно посмотреть под кроватью и за шторами.
Бортпроводница отметила, что после этого нужно проверить углы матраса, так как там чаще всего скапливаются клопы. На следующем этапе необходимо убрать декоративные подушки и покрывало, так как эти вещи в отеле никогда не стирают. Она также предостерегла путешественников от того, чтобы они не клали свои чемоданы и сумки на чистую кровать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал о наглом обмане в Турции.
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