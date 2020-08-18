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В Сети пользователи высмеяли работников гостиницы, где нелестно отзывались о постояльцах. Некоторые из гостей не были довольны сервисом, поэтому оставляли свои негативные отзывы на платформе Booking.com. В свою очередь портал TourDom обратил внимание на комментарии, появившиеся на форуме "Тревел Президиум" на Facebook.

В закрытой группе сообщества приводят скриншоты с ответами представителей одной из гостиниц в городе Мышкине Ярославской области.

"Пошла ты в баню! Уже устали слушать эту ложь",

— написали администраторы в ответ на один из отзывов.

"Приехали и думаете, вы короли, все дозволено, перед вами будут на колени за копейки вставать?",

— ответили другому постояльцу, оставившему отзыв.

"Ресторан у нас есть, рекомендую протереть глаза",

— написали третьему.

Отмечается, рейтинг гостиницы при этом достаточно высокий — 8,9 балла из 10 возможных.

Пользователи Сети, в свою очередь, указали на некорректное поведение представителей гостиницы, отметив, что подобные ответы вредят репутации заведения и внутрироссийскому туризму в целом.

Но нашлись и те, кто встал на сторону владельцев отеля, предположив, что клиенты могли действительно довести работников гостиницы.