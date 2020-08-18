Россиянка, которая в данный момент постоянно проживает в Турции, рассказала о том, что на самом деле происходит на местных курортах сейчас. Ее слова приводит издание "Комсомольская правда".

Россиянка сообщила газете:

"На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов".

Она отметила, что сейчас очень много туристов, как и в докарантинное время. По словам девушки, несмотря на то, что отели заселены всего наполовину, буквально "негде плюнуть".

Также она рассказала, что социальная дистанция соблюдается далеко не везде. На пляжах это правило игнорируется.

В Турции полностью запущена работает инфраструктура, но всех просят применять средства индивидуальной защиты.

В заключение россиянка отметила, что туристов с положительным тестом на COVID-19 изолируют в номере отеля. Если же ему потребуется медицинская помощь, его отвезут в местную больницу.