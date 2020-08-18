Стала известна судьба заразившихся COVID-19 за рубежом

Что ждет туристов, если у них обнаружили коронавирусную инфекцию во время заграничной поездки, рассказал эксперт. Заместитель гендиректора компании Tez Tour Владимир Каганер в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что бывает с путешественниками, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Эксперт отметил, что все покидающие страну граждане "застрахованы по умолчанию", так как это является обязательным условием для оформления путевки во время пандемии.

Уже по желанию туристы могут добавить в свою страховку дополнительные опции, но именно при заражении COVID-19 помощь россиянам будет в любом случае оказана.

Медицинские услуги при коронавирусе по умолчанию входя в самую базовую, не расширенную версию страховки.

"Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается",

— отметил Каганер.

В Турции, заявил эксперт, лечение туристов проводится прямо на месте: если у пациента нет видимых показаний к госпитализации, то он будет оставлен в отеле до выздоровления, а при ухудшении здоровья его доставят в ближайшую больницу.