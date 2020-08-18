В Крыму пациентов с пневмонией будут лечить в госпитале для больных коронавирусом без подтвержденного теста. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на Минздрав республики.
Сообщается, что диагноз будут ставить без проведения теста, по клиническим симптомам. Таким образом, все пациенты, заболевшие пневмонией в Крыму, смогут отправиться в больницу для лечения коронавируса.
"Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом новая коронавирусная инфекция могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста. Клинический диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания"
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