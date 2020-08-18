Россиянам посоветовали уехать в отпуск 

Врач посоветовал россиянам не отказываться от отпуска. об этом сообщает Sputnik со ссылкой на клинического психолога Варвару Зародину.

Эксперт рассказала, что при отсутствии смены деятельности у человека перестают образовываться новые нейронные связи, из-за чего начинается деградация. Кроме того, у человека появляется раздражительность и неудовлетворенность, что заканчивается депрессивными расстройствами.

"В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства", — отметила Зародина.

Психолог объяснила, как на человека влияет отпуск. При этом, она отметила, что на отдыхе важно на несколько дней отказаться от работы и не общаться с людьми, которых человек видит ежедневно.