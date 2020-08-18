Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам посоветовали уехать в отпуск 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Врач посоветовал россиянам не отказываться от отпуска. об этом сообщает Sputnik со ссылкой на клинического психолога Варвару Зародину.
Эксперт рассказала, что при отсутствии смены деятельности у человека перестают образовываться новые нейронные связи, из-за чего начинается деградация. Кроме того, у человека появляется раздражительность и неудовлетворенность, что заканчивается депрессивными расстройствами.

"В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства", — отметила Зародина.

Психолог объяснила, как на человека влияет отпуск. При этом, она отметила, что на отдыхе важно на несколько дней отказаться от работы и не общаться с людьми, которых человек видит ежедневно.

"Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъем. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы"

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле.
Комментарии 3
Новости путешествий , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
«Как-то стыдно»: русских смутил «шведский стол» в Турции
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Составлен список стран, которые откроются 1 сентября
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Популярный курорт ушел под воду
00:32
Популярный курорт ушел под воду
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение