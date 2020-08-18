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Россияне рассказали, какие визы они хотят 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Туристы из России рассказали, какие визы они рассчитывают получить. Об этом свидетельствуют данные опроса OneTwoTrip.
Эксперты опросили две тысячи пользователей и выяснили, есть ли у них документы для посещения других стран и планируют ли они их получать в ближайшее время.
64% заявили, что у них нет виз, а из-за пандемии и отмены авиасообщения туристы не смогли воспользоваться своими визами для въезда в другие страны. Таких оказалось 59%.
35% опрошенных планируют получить визу в этом году. Больше всего туристов рассчитывают на итальянскую визу (13%), чуть меньше — на американскую (10%) и еще 9% планируют получить визу в Испанию. Некоторые путешественники отметили, что хотят получить документы для въезда в Шенгенскую зону, но пока не знают, куда именно обращаться за документами.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отдых на юге России подешевел к концу лета.
Новости путешествий , Видео
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