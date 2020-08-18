Россияне рассказали, какие визы они хотят 

Туристы из России рассказали, какие визы они рассчитывают получить. Об этом свидетельствуют данные опроса OneTwoTrip.

Эксперты опросили две тысячи пользователей и выяснили, есть ли у них документы для посещения других стран и планируют ли они их получать в ближайшее время.

64% заявили, что у них нет виз, а из-за пандемии и отмены авиасообщения туристы не смогли воспользоваться своими визами для въезда в другие страны. Таких оказалось 59%.

35% опрошенных планируют получить визу в этом году. Больше всего туристов рассчитывают на итальянскую визу (13%), чуть меньше — на американскую (10%) и еще 9% планируют получить визу в Испанию. Некоторые путешественники отметили, что хотят получить документы для въезда в Шенгенскую зону, но пока не знают, куда именно обращаться за документами.