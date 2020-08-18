Стало известно, что в конце августа цены на отдых на юге России снизились. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Минимальная стоимость отдыха на курортах России снизилась на 10-20%. Эксперты пояснили, что это связано с началом учебного года, поэтому количество отдыхающих сократилось. Кроме того, цены понизились из-за открытия курортов Турции и Абхазии.

"Сейчас минимальные цены недельных туров [на двоих] с авиаперелетом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7-25,8 тыс. рублей на двоих. Для вылетов 15-21 августа этот диапазон был 26,7-32,9 тыс. рублей на двоих. Таким образом, стартовые цены на туры на Юг России снизились на 15-20%"

Наибольший процент снижения цен зафиксирован в Геленджике, Сочи и Анапе. АТОР сообщает о том, что на понижение сумм идут отели эконом-класса так как премиум сегмент уже заполнен и не собирается снижать стоимость номеров.