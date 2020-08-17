Российский поисковик авиабилетов Aviasales запретит перевозчикам навязывать клиентам дополнительные услуги. Об этом сообщает РБК.
С 1 сентября 2020 года авиакомпаниям запретят по умолчанию включать в цену билетов дополнительные платные услуги. Те перевозчики, которые продолжат без согласия пользователя добавлять их в корзину, будут помечены специальным значком.
«Наш принцип — честность в работе с партнерами и пользователями. Дополнительные услуги должны быть добровольным выбором, а не манипуляцией», - сказал управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.