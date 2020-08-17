Назвали лучшее время для покупки авиабилетов 

В Сети назвали легкие способы определить лучшее время для покупки авиабилетов, чтобы сэкономить. Рекомендации дала эксперт по путешествиям Келли Содерлунд в беседе с Daily Express.

По ее словам, путешественникам стоит учитывать сроки, в которые они приобретают билеты. Когда речь идет о дальнемагистральных рейсах, о бронировании стоит задуматься за два-четыре месяца до перелета. Короткие поездки стоит планировать в период от двух месяцев до трех недель до даты отъезда.

Также имеет значение выбор дня для авиаперелета:

«Полет в середине недели в середине дня, как правило, будет более доступным, чем рейс в пятницу вечером»,

— пояснила эксперт.

Содерлунд добавила, что не стоит пренебрегать предложениями авиакомпаний-лоукостеров и билетами по минимальным базовым тарифам, особенно, если турист отправляется в поездку в одиночку и без багажа. Также, чтобы выбрать более дешевый вариант перелета, можно изучить условия перелета в альтернативные аэропорты, близкие к пункту назначения.