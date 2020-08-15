Названы самые популярные курорты Крыма осенью 

Составлен рейтинг самых популярных курортов Крыма в сентябре и октябре 2020 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Tvil.ru.

Согласно данным бронирования жилья на период с 1 сентября по 31 октября, в десятку самых популярных у туристов курортов вошли города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор.

Осенью отдыхающие планируют провести в Крыму в среднем от восьми до 11 ночей. Проживание обойдется им в сумму от 1,7 до 3,2 тысячи рублей за сутки.

Отели выбрали 70% туристов, квартиры — 19%, остальные предпочли дома и коттеджи. Почти половина забронировали объекты размещения на двоих.