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Названы самые популярные курорты Крыма осенью 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы самые популярные курорты Крыма осенью
Фото: depositphotos.com
Составлен рейтинг самых популярных курортов Крыма в сентябре и октябре 2020 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Tvil.ru.
Согласно данным бронирования жилья на период с 1 сентября по 31 октября, в десятку самых популярных у туристов курортов вошли города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор.
Осенью отдыхающие планируют провести в Крыму в среднем от восьми до 11 ночей. Проживание обойдется им в сумму от 1,7 до 3,2 тысячи рублей за сутки.
Отели выбрали 70% туристов, квартиры — 19%, остальные предпочли дома и коттеджи. Почти половина забронировали объекты размещения на двоих.
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