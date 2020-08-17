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Евросоюз откроет границы для категории россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
Еврокомиссия призывает все страны ЕС отменить ограничения на въезд для жителей государств, если люди состоят в отношениях с гражданином Евросоюза. Об этом сообщают «Известия».
Для того, чтобы въехать нужно будет предоставить приглашение от партнера, проживающего в ЕС, двойное заявление о действительности отношений и доказательства предыдущих встреч (билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле). Первыми готовность воссоединять пары после карантина выразила Германия.
Путешественников также смогут освободить от 14-дневного карантина, если они предоставят отрицательный тест, проведенный не позднее чем за 48 часов до прибытия.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван самый безопасный транспорт для путешествий.
Новости путешествий , Видео , ЕС , Еврокомиссия
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