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Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Назван самый безопасный транспорт для путешествий
Фото: depositphotos
Сервис OneTwoTrip узнал у 1300 пользователей, какой транспорт они считают самым безопасным для путешествий во время коронавируса.
Оказалось, 29% из них чувствуют себя максимально защищенными в самолете. Возможно, дело в том, что салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда. Хотя в обоих видах транспорта примерно одинаково соблюдают специальные меры профилактики, об этом заявили 30% туристов.
И аэропорт, и вокзал для 40% опрошенных кажутся одинаковыми по уровню безопасности.
Удивительно, но меньше половины туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Люди считают, что можно обойтись без нее. А 70% отметили, что находятся в маске в течение всей поездки.
К сожалению, каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53 процента пассажиров, а каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.
С необходимостью соблюдения социальной изоляции оказались согласны 77% пользователей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о деликатесах, за стоимость которых можно купить машину.
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