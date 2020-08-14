Назван самый безопасный транспорт для путешествий

Сервис OneTwoTrip узнал у 1300 пользователей, какой транспорт они считают самым безопасным для путешествий во время коронавируса.

Оказалось, 29% из них чувствуют себя максимально защищенными в самолете. Возможно, дело в том, что салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда. Хотя в обоих видах транспорта примерно одинаково соблюдают специальные меры профилактики, об этом заявили 30% туристов.

И аэропорт, и вокзал для 40% опрошенных кажутся одинаковыми по уровню безопасности.

Удивительно, но меньше половины туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Люди считают, что можно обойтись без нее. А 70% отметили, что находятся в маске в течение всей поездки.

К сожалению, каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53 процента пассажиров, а каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.

С необходимостью соблюдения социальной изоляции оказались согласны 77% пользователей.