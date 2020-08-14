В Сети активно обсуждают странную позу пилота. Она попала на видео туриста, который опубликовал ее в своем Instagram-аккаунте.

На записи запечатлен сидящий в кресле за штурвалом один из членов экипажа воздушного судна датской авиакомпании Nordic Seaplanes. Видно, что он управляет самолетом без обуви. Одна его оголенная ступня размещена поверх другой.

«Снял пилота с голыми ступнями»,

— отметил автор ролика.

Между фолловерами начались ожесточенные споры. Кто-то отнесся к пилоту с пониманием, подчеркнув, что главное — комфорт. Другие же взбунтовались из-за того, что это опасно и противно.