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Стюардесса рассказала о самых противных поступках пассажиров 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стали известны самые мерзкие поступки пассажиров
Фото: depositphotos.com
Стюардесса рассказала, что туристы часто создают проблемы во время перелета. В беседе с «Аргументами и фактами» она поведала о самых неприятных.
По ее словам, чаще всего люди курят в туалетах и воруют.

«Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни»,

— отметила стюардесса.
Кроме того, иногда можно встретить религиозных мужчин-фанатиков, которые отказываются брать еду и напитки из рук женщины.
Также пассажиры оставляют после себя много мусора. По словам бортпроводницы, после некоторых рейсов она бы отправляла самолет на генеральную уборку.

«Запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда»,

— сетовала стюардесса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Турции опровергли сообщения об угрозах гидов.
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Новости путешествий , Аргументы и Факты
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