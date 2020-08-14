Стали известны самые мерзкие поступки пассажиров

Стюардесса рассказала, что туристы часто создают проблемы во время перелета. В беседе с «Аргументами и фактами» она поведала о самых неприятных.

По ее словам, чаще всего люди курят в туалетах и воруют.

«Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни»,

— отметила стюардесса.

Кроме того, иногда можно встретить религиозных мужчин-фанатиков, которые отказываются брать еду и напитки из рук женщины.

Также пассажиры оставляют после себя много мусора. По словам бортпроводницы, после некоторых рейсов она бы отправляла самолет на генеральную уборку.

«Запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда»,

— сетовала стюардесса.