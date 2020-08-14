В Турции отреагировали на новости об угрозах гидов

Недавно появилась информация о том, что в Турции гиды используют угрозы при продаже отдыхающим экскурсий. Глава ассоциации гидов Турции Суат Турал отрицает этот факт.

«Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами»,

— приводят его слова РИА «Новости».

Турал утверждает, что подобное может происходить лишь с участием сотрудников принимающих компаний, которые сопровождают туристов из аэропорта.