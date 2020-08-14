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В Турции опровергли сообщения о давлении при продаже экскурсий 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В Турции отреагировали на новости об угрозах гидов
Фото: depositphotos.com
Недавно появилась информация о том, что в Турции гиды используют угрозы при продаже отдыхающим экскурсий. Глава ассоциации гидов Турции Суат Турал отрицает этот факт.

«Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами»,

— приводят его слова РИА «Новости».
Турал утверждает, что подобное может происходить лишь с участием сотрудников принимающих компаний, которые сопровождают туристов из аэропорта.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван самый безопасный транспорт для путешествий.
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Новости путешествий , РИА Новости
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