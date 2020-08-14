Названы самые опасные места на Черном море

Краснодарские спасатели рассказали, какие места на Черном море опасны для туристов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На первом месте оказался «остров» Суджук, расположенный в Цемесской бухте Новороссийска. По словам начальника муниципальной службы спасения города Алексея Одерова, многие туристы часто отправляются туда, чтобы сделать фотографии, но не могут вернуться самостоятельно. Это связано с тем, что вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения.

Также в список вошла скала Парус в Геленджике, которая имеет отверстие на высоте примерно 2,5 метра. Зачастую туристы, забравшиеся туда, травмируются при попытке спуститься вниз.

«Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на скалу, это опасно для жизни»,

— призвали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Опасным также считается место слияния рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. В этой области люди начинают плохо ориентироваться из-за того, что там плохо ловит связь.

При переходе Фиштинского ледника многие туристы получают серьезные травмы вплоть до сотрясения мозга. В результате их приходится эвакуировать при помощи санавиации.