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Выяснилось, какие места на Черном море опасны для туристов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы самые опасные места на Черном море
Фото: depositphotos.com
Краснодарские спасатели рассказали, какие места на Черном море опасны для туристов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На первом месте оказался «остров» Суджук, расположенный в Цемесской бухте Новороссийска. По словам начальника муниципальной службы спасения города Алексея Одерова, многие туристы часто отправляются туда, чтобы сделать фотографии, но не могут вернуться самостоятельно. Это связано с тем, что вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения.
Также в список вошла скала Парус в Геленджике, которая имеет отверстие на высоте примерно 2,5 метра. Зачастую туристы, забравшиеся туда, травмируются при попытке спуститься вниз.

«Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на скалу, это опасно для жизни»,

— призвали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Опасным также считается место слияния рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. В этой области люди начинают плохо ориентироваться из-за того, что там плохо ловит связь.
При переходе Фиштинского ледника многие туристы получают серьезные травмы вплоть до сотрясения мозга. В результате их приходится эвакуировать при помощи санавиации.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что эксперты сравнили цены на отдых в Турции и Крыму.
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