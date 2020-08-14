Эксперты сравнили цены на отдых в Турции и Крыму

Эксперты проанализировали цены на отдых в Крыму и Турции. Как оказалось, зарубежные курорты значительно дешевле. Об этом представители турагентств сообщили «Вестнику АТОР».

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, даже если туристы выберут в Турции дорогой пятизвездочный отель, они заплатят меньше, чем за четырехзвездочную гостиницу в Крыму.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в отеле категории "все включено" сейчас можно за 90 — 150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А в отеле "Ялта Интурист" четыре звезды в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов»,

— пояснил Мкртчян.

Алексан также отметил, что пока люди бояться летать. Тем не менее, по прогнозам, до конца сезона Турция успеет принять до 1,7 миллионов туристов.