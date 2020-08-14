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Выяснилось, как отличаются цены на отдых в Турции и Крыму 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Эксперты сравнили цены на отдых в Турции и Крыму
Фото: depositphotos.com
Эксперты проанализировали цены на отдых в Крыму и Турции. Как оказалось, зарубежные курорты значительно дешевле. Об этом представители турагентств сообщили «Вестнику АТОР».
По словам генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, даже если туристы выберут в Турции дорогой пятизвездочный отель, они заплатят меньше, чем за четырехзвездочную гостиницу в Крыму.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в отеле категории "все включено" сейчас можно за 90 — 150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А в отеле "Ялта Интурист" четыре звезды в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов»,

— пояснил Мкртчян.
Алексан также отметил, что пока люди бояться летать. Тем не менее, по прогнозам, до конца сезона Турция успеет принять до 1,7 миллионов туристов.
Тем временем, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что в этом сезоне турецкие отели значительно снизили цены по сравнению с прошлым годом. По его словам, владельцы объектов сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стали известны самые мерзкие поступки пассажиров.
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Новости путешествий , Тарас Демура
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