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Буйного «пассажира» в прямом смысле вышвырнули из самолета 

Анастасия Иванова 55 минут назад
В международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг, который располагается в Индонезийской провинции, произошел неприятный инцидент.
Мужчина незаконно проник в салон лайнера и начал буйно себя вести. Унять мужчину не удалось, поэтому сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink решили снять его с борта. Правда, сделать это мягко снова не вышло.
В Twitter опубликовано видео, как члены экипажа вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из стоящего на земле воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле.
Ранее "Рамблер" рассказывал о поступке, который привел попутчицу одного из пассажиров самолета в бешенство.
Новости путешествий , Видео
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