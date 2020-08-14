В международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг, который располагается в Индонезийской провинции, произошел неприятный инцидент.

Мужчина незаконно проник в салон лайнера и начал буйно себя вести. Унять мужчину не удалось, поэтому сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink решили снять его с борта. Правда, сделать это мягко снова не вышло.

В Twitter опубликовано видео, как члены экипажа вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из стоящего на земле воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле.