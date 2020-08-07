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Поступок авиапассажира возмутил попутчицу 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Поступок авиапассажира привел попутчицу в бешенство
Фото: depositphotos.com
В Сети появился снимок неизвестного авиапассажира, который разозлил своим поступком попутчицу. Женщина зафиксировала его деяние на камеру и опубликовала фото в Instagram, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, где высмеиваются поступки туристов.
На снимке запечатлен мужчина в коротких шортах. При этом видно, что он разулся, положив одну босую ногу на другую.

«Это никогда не будет выглядеть нормально!»,

— заявила возмущенная попутчица в комментариях под постом.
Соцсети
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