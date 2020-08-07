Поступок авиапассажира привел попутчицу в бешенство

Все новости на карте

В Сети появился снимок неизвестного авиапассажира, который разозлил своим поступком попутчицу. Женщина зафиксировала его деяние на камеру и опубликовала фото в Instagram, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, где высмеиваются поступки туристов.

На снимке запечатлен мужчина в коротких шортах. При этом видно, что он разулся, положив одну босую ногу на другую.

«Это никогда не будет выглядеть нормально!»,

— заявила возмущенная попутчица в комментариях под постом.