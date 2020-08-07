Поступок авиапассажира привел попутчицу в бешенство

В Сети появился снимок неизвестного авиапассажира, который разозлил своим поступком попутчицу. Женщина зафиксировала его деяние на камеру и опубликовала фото в Instagram, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, где высмеиваются поступки туристов.
На снимке запечатлен мужчина в коротких шортах. При этом видно, что он разулся, положив одну босую ногу на другую.
«Это никогда не будет выглядеть нормально!»,
— заявила возмущенная попутчица в комментариях под постом.
Соцсети
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало известно, куда россияне ринутся в августе.