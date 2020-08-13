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Выяснилось, как в Турции обманывают россиян 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Выяснилось, как в Турции обманывают россиян
Фото: depositphotos.com
Россияне, которые несколько месяцев прожили в Турции, рассказали, как местные жители обманывают туристов. Их рассказ опубликован в блоге «Trip-Advice | Шоппинг и туризм» на платформе «Яндекс Дзен».
Прежде всего, авторы отметили навязывание сервиса. Они рассказали, что во время прогулки по Стамбулу их обогнал мужчина, который в спешке обронил щетку для обуви.

«Мы быстро его догнали и вернули пропажу. Он так обрадовался, что кинулся чистить наши тапочки, стало так неудобно. (…) Позже мы прочитали, что чистильщики специально проворачивают этот трюк, а потом берут деньги за услугу. Они вас не отпустят, пока не заплатите», — поделились россияне.

Также турки в своих целях используют сложности перевода. Например, они не предупреждают гостей ресторанов о том, что готовят завтраки только на двоих — а затем «заставляют едой весь стол».
Еще одна уловка, которой пользуются в заведениях, связана с валютой. Они не предупреждают, что цены указаны в евро, а не в лирах. Кроме того, они могут якобы «по ошибке» включить в счет лишние десерты или стаканы чая.

«Больше всего нас удивило, когда официанты на пароме стали собирать деньги за хлеб, который в огромных количествах раздавали детям, чтобы те кормили чаек», — поведали авторы блога.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россияне скупают билеты в закрытую страну.
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