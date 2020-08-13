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Россияне начали скупать билеты в закрытую для въезда Черногорию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россияне скупают билеты в закрытую страну
Фото: depositphotos.com
Специалисты OneTwoTrip проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели. Оказалось, что на прошлой неделе туристы купили в пять раз больше билетов в Черногорию, чем за весь предыдущий месяц.
Количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз после заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну. Тиват пользуется большим спросом. Туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.
Власти Черногории заявляли о готовности принимать туристов из России с 7 августа. Тем не менее, пока авиасообщение между двумя странами официально не возобновлено.
Кроме того, представитель МИДа Мария Захарова утверждает, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала.

«Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелётов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор»,

— заявила Захарова.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что найден способ не платить за перевес багажа.
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Новости путешествий , Мария Захарова , МИД
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