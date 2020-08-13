Россияне скупают билеты в закрытую страну

Специалисты OneTwoTrip проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели. Оказалось, что на прошлой неделе туристы купили в пять раз больше билетов в Черногорию, чем за весь предыдущий месяц.

Количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз после заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну. Тиват пользуется большим спросом. Туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.

Власти Черногории заявляли о готовности принимать туристов из России с 7 августа. Тем не менее, пока авиасообщение между двумя странами официально не возобновлено.

«Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелётов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор»,

— заявила Захарова.