Россияне скупают билеты в закрытую страну

Специалисты OneTwoTrip проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели. Оказалось, что на прошлой неделе туристы купили в пять раз больше билетов в Черногорию, чем за весь предыдущий месяц.
Количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз после заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну. Тиват пользуется большим спросом. Туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.
Власти Черногории заявляли о готовности принимать туристов из России с 7 августа. Тем не менее, пока авиасообщение между двумя странами официально не возобновлено.
Кроме того, представитель МИДа Мария Захарова утверждает, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала.
«Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелётов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор»,
— заявила Захарова.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что найден способ не платить за перевес багажа.