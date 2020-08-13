Найден способ не платить за перевес багажа

Пользователи портала Reddit поделились лайфхаками, которые помогают обойти ограничения по провозу ручной клади. Заядлые путешественники посоветовали брать с собой на борт тканевые сумки, которые всегда можно «визуально уменьшить в размере».

«Можно использовать ремни, чтобы сжать рюкзак до нужного размера, а затем затянуть, и он пройдет по указанным габаритам».

Напомним, что в большинстве европейских авиакомпаний пассажирам допускается брать на борт небольшую сумку и кейс для ноутбука. Размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров в зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, при этом ручная кладь должна помещаться под впереди стоящее сиденье.

Перед вылетом необходимо обязательно сверить размеры допустимой клади, потому что правила могут несколько отличаться в зависимости от компании.