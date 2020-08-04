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Грузчик рассказал, как сохранить багаж в аэропорте 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Грузчик рассказал, как сохранить багаж в аэропорте
Фото: depositphotos.com
Грузчик рассказал пассажирам, как сохранить свой багаж в аэропорте. На его пост в Reddit обратили внимание журналисты из Daily Mail.
Сотрудник аэропорта рассказал, что путешественникам стоит упростить работу грузчикам, например, вместо одного большого чемодана брать два маленьких. Так, по словам мужчины, туристы избегут перевеса и обезопасят свой багаж.
Грузчик назвал типы чемоданов, которые меньше всего подвержены повреждениям. Таким станет багаж с твердым и легким корпусом, складными ручками и колесами. По словам мужчины, такой чемодан можно просто катить, поэтому он не подтвердится.
При этом сотрудник отметил, что чаще всего царапины и трещины на чемоданах появляются не по вине грузчиков, а из-за багажной ленты.

"Поэтому очень важно, чтобы вы оформляли страховку с надлежащим уровнем покрытия, когда планируете поездку", — завершил свой рассказ мужчина.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы способы сэкономить на поездках по России.
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