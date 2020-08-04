Названы способы сэкономить на поездках по стране 

Россияне рассказали о том, как они экономят, когда собираются путешествовать по стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос OneTwoTrip.

Большинство опрошенных заявили, что самым дешевым способом передвижения является личный автомобиль. На втором месте, по мнению путешественников, находится поезд. На третьем по доступности — самолет, на четвертом — автобус.

13,5% опрошенных отметили, что выгодным предложением могут стать экскурсионные туры. 23,1% отметили, что выбирают "все включено" или "полупансион". Некоторые туристы покупают программу с включенным завтраком, — таких оказалось 12,8%, еще 2,6% признались, что покупают путевки без включенной еды. Большинство опрошенных (38%) заявили, что им не важен тип питания в поездке.

42,2% опрошенных заявили, что самостоятельно организовывают путешествия. 10,7% приобретают туры у агентств. 14,8% туристов отметили, что готовы рассмотреть оба варианта. При этом, 40,2% не откажутся от самостоятельной поездки даже в том случае, если пакетный тур будет дешевле. Туристы отметили, что не знают, чего ждать от готовых туров