На круизном лайнере в России обнаружили COVID-19

На российском круизном лайнере "Александр Суворов" в Нижнем Новгороде обнаружили коронавирус.
Как сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, COVID-19 заразились девять членов экипажа. Троих из них госпитализировали. Остальные сейчас проходят медицинское обследование. Всего на судне работает 101 человек.
На теплоходе также были пассажиры - жители Нижегородской области и Республики Татарстан. После случившегося их отправили по домам на автобусах.
Сегодня, 3 августа, лайнер "Александр Суворов" должен был отправиться в 10-дневный круиз в Волгоград и обратно.