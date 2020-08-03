На круизном лайнере в России обнаружили COVID-19

На российском круизном лайнере "Александр Суворов" в Нижнем Новгороде обнаружили коронавирус.

Как сообщили на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, COVID-19 заразились девять членов экипажа. Троих из них госпитализировали. Остальные сейчас проходят медицинское обследование. Всего на судне работает 101 человек.

На теплоходе также были пассажиры - жители Нижегородской области и Республики Татарстан. После случившегося их отправили по домам на автобусах.