Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась, с какими странами Россия планирует возобновить авиасообщение.
С 1 сентября 2020 года границы откроются с большинством стран СНГ. Такое предположение сделали эксперты в материале корпоративного издания «Вестник АТОР». Откроются рейсы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.
Стабилизация эпидемиологической обстановки в России и запланированное на сентябрь массовое производство российской вакцины от COVID-19 могут стать причиной для возобновления авиасообщения.
Также страны СНГ намерены покупать у России вакцину, что поспособствует восстановлению гуманитарных и деловых связей.
Однако об открытии других границ, пока неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у туристов стали популярны авиарейсы "в никуда".