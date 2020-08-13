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С 1 сентября 2020 года границы откроются с большинством стран СНГ. Такое предположение сделали эксперты в материале корпоративного издания «Вестник АТОР». Откроются рейсы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

Стабилизация эпидемиологической обстановки в России и запланированное на сентябрь массовое производство российской вакцины от COVID-19 могут стать причиной для возобновления авиасообщения.

Также страны СНГ намерены покупать у России вакцину, что поспособствует восстановлению гуманитарных и деловых связей.

Однако об открытии других границ, пока неизвестно.