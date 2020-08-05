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На Тайване стали популярны элитные авиарейсы «в никуда» 

Анастасия Иванова 28 минут назад
У туристов стали популярны авиарейсы «в никуда»
Фото: depositphotos.com
Путешествия «в никуда» от тайваньских авиакомпаний набирают популярность из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Международное радио Тайваня.
Тайваньские авиакомпании предлагают путешественникам рейсы из международного аэропорта «Таоюань» и обратно. Маршрут самолетов состоит из полетов над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращается обратно.
После поступления в продажу, авиакомпания за пять минут распродала билеты на все 188 мест.
Как сообщает радио, самолет вылетит седьмого августа, и пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем полетит в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом.
Также известно, что пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Цена тура составила 4688 тайваньских долларов (около 12 тысяч рублей) за место в эконом-классе.
Авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. Как сообщается, самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, затем вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названо главное правило для пассажиров перед вылетом.
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