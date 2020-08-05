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Названо главное правило для пассажиров перед вылетом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Во время пандемии коронавируса пассажирам необходимо перед выездом в аэропорт измерить температуру. Такое правило озвучила авиакомпания Ryanair, сообщает Daily Express.
Это необходимо, так как, если у путешественника превышена температура, его могут не пустить в самолет.

«Возможно, в аэропорту процедуру повторят, и, если вы не пройдете контроль, вас попросят вернуться домой», — рассказали представители авиакомпании.

Они отметили, что необходимо ограничить контакты с другими людьми, если есть симптомы заболевания. Кроме того, в авиакомпании напомнили о необходимости носить медицинскую маску во время перелета и в аэропорту.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты условия получения шенгена для россиян.
Новости путешествий , Видео
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