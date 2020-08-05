Названо главное правило для пассажиров перед вылетом 

Во время пандемии коронавируса пассажирам необходимо перед выездом в аэропорт измерить температуру. Такое правило озвучила авиакомпания Ryanair, сообщает Daily Express.

Это необходимо, так как, если у путешественника превышена температура, его могут не пустить в самолет.

«Возможно, в аэропорту процедуру повторят, и, если вы не пройдете контроль, вас попросят вернуться домой», — рассказали представители авиакомпании.

Они отметили, что необходимо ограничить контакты с другими людьми, если есть симптомы заболевания. Кроме того, в авиакомпании напомнили о необходимости носить медицинскую маску во время перелета и в аэропорту.