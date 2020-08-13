Россиянам напомнили правила пребывания в Турции

В интервью газете «Известия» Посол России в Турции Алексей Ерхов предупредил российских туристов о правилах, которые им придется соблюдать на турецких курортах.

Так как средний уровень заражений коронавирусной инфекцией за день составляет примерно 1000 человек, в большинстве турецких городов до сих пор введен масочный режим. За несоблюдение этого правила действует штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Кроме того, туристам необходимо покупать расширенные медицинские страховки, которые бы покроют лечение от COVID-19.

В случае подозрения на COVID человеку придется пройти обсервацию в отеле до получения результатов анализов, при положительном результате она может продлиться до двух недель. Известно, что отели берут на себя обязательство оплачивать все расходы на проживание и питание изолируемого туриста на протяжении 14-дневного карантина.

Непонятно только, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания.