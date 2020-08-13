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Россиян предупредили об условиях пребывания на турецких курортах 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянам напомнили правила пребывания в Турции
Фото: depositphotos
В интервью газете «Известия» Посол России в Турции Алексей Ерхов предупредил российских туристов о правилах, которые им придется соблюдать на турецких курортах.
Так как средний уровень заражений коронавирусной инфекцией за день составляет примерно 1000 человек, в большинстве турецких городов до сих пор введен масочный режим. За несоблюдение этого правила действует штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей). Кроме того, туристам необходимо покупать расширенные медицинские страховки, которые бы покроют лечение от COVID-19.
В случае подозрения на COVID человеку придется пройти обсервацию в отеле до получения результатов анализов, при положительном результате она может продлиться до двух недель. Известно, что отели берут на себя обязательство оплачивать все расходы на проживание и питание изолируемого туриста на протяжении 14-дневного карантина.
Непонятно только, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне жалуются на проблемы с отелями в Турции.
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Новости путешествий , Алексей Ерхов , газета "Известия"
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