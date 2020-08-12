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Россияне жалуются на проблемы с отелями в Турции 

Мира Маркина 2 часа назад
Россияне пожаловались на проблемы при заселении в отели в Турции. Об этом сообщает TourDom.
По данным портала, больше всего туристы недовольны овербукингом — ситуациями, когда число забронированных номеров в отеле превышает реальное. Кроме того путешественников огорчает замена питания или самого отеля, который, как правило, оказывается дешевле и уровнем ниже оплаченного.
Так, издание приводит пример, когда группу россиян заселили в четырехзвездочный отель вместо пятизвездочного, который был забронирован изначально.

"Ситуация связана с непредвиденными накладками, возникшими на первых заездах в Турцию, в том числе случаями овербукинга в некоторых отелях курортов страны",

— объяснила руководитель PR-службы TEZ TOUR Светлана Баранова, подчеркнув, что специалисты принимающего офиса компании «находились на постоянной связи с гостями, решая вопросы с расселением и предлагая альтернативные варианты на выбор".
По словам Барановой, новый заезд прошел гораздо спокойнее и туристов "успешно расселили в отели".
Отмечается также, что подобные ситуации сейчас возникают у разных туроператоров и обусловлены "сложной ситуацией, сложившейся на рынке из-за коронавируса". Представители компаний заверили журналистов, что проблемы "временные" и в скором времени "сойдут на нет".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что при перелетах в Турцию ввели ограничения.
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Новости путешествий , Видео , Светлана Баранова
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