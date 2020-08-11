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При перелетах в Турцию ввели ограничения 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Турции вводят жесткие ограничения для туристов
Фото: depositphotos.com
Авиационные власти Турции ввели ограничения при перелетах в страну. Речь идет о перевозке ручной клади. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно из документа, опубликованного главной дирекции гражданской авиации Турции, для провоза в самолете разрешена исключительно ручная кладь компактного размера:

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками",

— говорится в документе.
Эти ограничения нужны для того, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию во время посадки и высадки, а члены экипажа не касались их багажа.
Ранее "Рамблер" писал, что на курорте РФ с рекордным заражением вернули ограничения.
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