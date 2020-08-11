В Турции вводят жесткие ограничения для туристов

Авиационные власти Турции ввели ограничения при перелетах в страну. Речь идет о перевозке ручной клади. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно из документа, опубликованного главной дирекции гражданской авиации Турции, для провоза в самолете разрешена исключительно ручная кладь компактного размера:

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками",

— говорится в документе.

Эти ограничения нужны для того, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию во время посадки и высадки, а члены экипажа не касались их багажа.