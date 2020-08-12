Жители Сочи снова возмутились внешним видом отдыхающих. Местные сняли на видео туристок, гуляющих по городу в бикини. Ролик опубликовали в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
Жители курортного города устали наблюдать на улицах за приезжими "голопопиками". По их мнению, это неприемлемо: у них как-будто "украли одежду на пляже".
"Когда этот ужас прекратится? В своих городах голыми гуляйте", — написал автор видео.
Некоторые пользователи посчитали, что в этом нет ничего ужасного, тем более, туристы "везут в город средства".
"Типичные бухтящие краснодарцы. Ненавидящие отдыхающих, но радостно берущие с них деньги", — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, cколько туристов заразились COVID-19 в забитом Сочи.