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Жители Сочи снова возмутились внешним видом отдыхающих. Местные сняли на видео туристок, гуляющих по городу в бикини. Ролик опубликовали в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Жители курортного города устали наблюдать на улицах за приезжими "голопопиками". По их мнению, это неприемлемо: у них как-будто "украли одежду на пляже".

"Когда этот ужас прекратится? В своих городах голыми гуляйте", — написал автор видео.

Некоторые пользователи посчитали, что в этом нет ничего ужасного, тем более, туристы "везут в город средства".