Сколько туристов заразились COVID-19 в забитом Сочи

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Небывалый наплыв туристов на российские курорты во время пандемии заставил задуматься о том, как изменится статистика заражений коронавирусом.

Так толпы отдыхающих со всей страны, по мнению многих местных жителей, "завезли заразу" на курорты, которые вскоре "захлебнутся в больных".

Однако, как выяснил "Рамблер", по подсчетам Роспотребнадзора , около шести человек из десяти тысяч возвращающихся с курортов РФ привозят домой заразу. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В статистику вошли туристы, отдыхавшие в Крыму, Краснодарском крае, Ставропольском крае и Дагестане.

"Число заболевших кажется незначительным, однако путешественникам всё равно нужно строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, пребывая на российских курортах", — объяснила глава контрольного ведомства.

Местные СМИ в Сочи решили, воспользовавшись статистикой, подсчитать сколько туристов подхватили заразу, пока отдыхали нра заполненном курорте.

Так, с начала курортного сезона Сочи успел принять около миллиона туристов. Если рассчитывать исходя из процентного соотношения Роспотребнадзора (6 на 10 000), то коронавирус после отдыха в Сочи обнаружили почти у 600 человек.

Конечно, распространению заболевания способствовали забитые городские пляжи, улицы и кафе. Однако стоит отметить, что, возможно, некоторые из заболевших отдыхающих заразились в дороге или сразу по возвращении домой.