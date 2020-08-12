Выяснилось, когда нужен тест на COVID-19 после Турции 

Россиян заинтересовал вопрос, когда необходимо сдать тест на коронавирус по возвращении из Турции. Об этом пишет TourDom.ru.
В социальных сетях туристы активно осуждают, как за три дня после приезда с отдыха успеть сдать тест на COVID-19 и не получить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
"Роспотребнадзор дает на все трое суток. А тест во многих клиниках делается от трех до пяти дней. И как с этим быть? А санкции какие за незагрузку теста вовремя?", — пишут россияне.
Эксперты рассказали, что, согласно регламенту, вернувшимся из-за границы необходимо сдать тест в течение трех суток и уведомить об этом. А результаты нужно сообщить тогда, когда они будут готовы.
Для этого на сайте госуслуг необходимо заполнить анкету "Регистрация прибывающих в РФ". Как правило, медики сами приезжают на дом для проведения теста. Кроме того, можно сдать анализ в поликлинике. В Москве тест проводят бесплатно. Жители регионов могут провериться на коронавирус при транзите через столицу. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово запустили услугу экспресс-тестирования.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян возмутили «обнаглевшие» туристы.