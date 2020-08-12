Выяснилось, когда нужен тест на COVID-19 после Турции 

Россиян заинтересовал вопрос, когда необходимо сдать тест на коронавирус по возвращении из Турции. Об этом пишет TourDom.ru.

В социальных сетях туристы активно осуждают, как за три дня после приезда с отдыха успеть сдать тест на COVID-19 и не получить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

"Роспотребнадзор дает на все трое суток. А тест во многих клиниках делается от трех до пяти дней. И как с этим быть? А санкции какие за незагрузку теста вовремя?", — пишут россияне.

Эксперты рассказали, что, согласно регламенту, вернувшимся из-за границы необходимо сдать тест в течение трех суток и уведомить об этом. А результаты нужно сообщить тогда, когда они будут готовы.