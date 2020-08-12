Россиян возмутили «обнаглевшие» туристы 

Жителей Бурятии пожаловали на туристов, которые загрязняют озеро Байкал. Об этом пишет Infpol.
Местные жители выкладывают в социальные сети фото и видео, как приезжие моют в озере машины и катаются на квадроциклах. Недавно они сняли, как "обнаглевшие" туристы оставили свой автомобиль на берегу, а потом "долго не могли выехать".
vk.com/anonim_03
«Вот так мы "ратуем" за чистый берег батюшки-Байкала», — подписал автор фото.
Некоторые туристы даже заезжают на машине в воду, несмотря на действующие на Байкале запреты.
«Не понимают, дебилы, чем это чревато. Многие моют машины. Некоторые маленько даже в воду заезжают. Некоторые моются сами в Байкале. Хорошо, что сейчас мне такие не попадаются, а то сразу превращаюсь в гиену», — рассказала одна из жительниц Бурятии.
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