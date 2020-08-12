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Россиян возмутили «обнаглевшие» туристы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиян возмутили «обнаглевшие» туристы
Фото: depositphotos.com
Жителей Бурятии пожаловали на туристов, которые загрязняют озеро Байкал. Об этом пишет Infpol.
Местные жители выкладывают в социальные сети фото и видео, как приезжие моют в озере машины и катаются на квадроциклах. Недавно они сняли, как "обнаглевшие" туристы оставили свой автомобиль на берегу, а потом "долго не могли выехать".
vk.com/anonim_03

«Вот так мы "ратуем" за чистый берег батюшки-Байкала», — подписал автор фото.

Некоторые туристы даже заезжают на машине в воду, несмотря на действующие на Байкале запреты.

«Не понимают, дебилы, чем это чревато. Многие моют машины. Некоторые маленько даже в воду заезжают. Некоторые моются сами в Байкале. Хорошо, что сейчас мне такие не попадаются, а то сразу превращаюсь в гиену», — рассказала одна из жительниц Бурятии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне жалуются на проблемы с отелями в Турции.
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