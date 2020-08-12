Россиян возмутили «обнаглевшие» туристы 

Жителей Бурятии пожаловали на туристов, которые загрязняют озеро Байкал. Об этом пишет Infpol.

Местные жители выкладывают в социальные сети фото и видео, как приезжие моют в озере машины и катаются на квадроциклах. Недавно они сняли, как "обнаглевшие" туристы оставили свой автомобиль на берегу, а потом "долго не могли выехать".

vk.com/anonim_03

«Вот так мы "ратуем" за чистый берег батюшки-Байкала», — подписал автор фото.

Некоторые туристы даже заезжают на машине в воду, несмотря на действующие на Байкале запреты.